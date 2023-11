Reservisten in Dormagen Tolles Ergebnis bei der Auftaktsammlung

So baten die Mitglieder der Reservistenkameradschaft unter anderem auf den Dormagener Friedhöfen, auf dem Wochenmarkt und an Einkaufszentren um Spenden für den guten Zweck. Teilweise gingen die Kameraden sogar von Haus zu Haus. Denn: Die Sammlung ist wichtig. Doch wofür? Mit den Spenden werden zum Beispiel Projekte unterstützt, die sich gegen Gewalt und Rassismus richten, aber sie helfen Kriegsgräber sowohl weltweit als auch in Dormagen zu pflegen und erhalten. Kriegsgräberstätten dokumentieren die Kriege des 20. Jahrhunderts, und den Worten Albert Schweitzers gemäß sind sie für kommende Generationen stumme Mahner für den Frieden, eine Aufgabe, die in diesen Zeiten, in denen es immer mehr Konfliktherde und auch Kriege gibt, immer wichtiger wird. Daher zählt jeder Beitrag, damit der Volksbund seine Arbeit für den Frieden fortsetzen kann.