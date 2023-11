GXO ServiceTech auf 30.000 Quadratmetern Reparatur-Spezialist siedelt mit modernem Lager an der B9 an

Dormagen · GXO baut GXO ServiceTech in Deutschland aus: Der Spezialist für Reparaturen, Upgrades und Retouren von Unterhaltungselektronik arbeitet jetzt in einem neuen, hochmodernen Lager in Dormagen

23.11.2023 , 04:50 Uhr

Der Mutterkonzern GXO ist bereits an der B9 angesiedelt, jetzt kommt die Tochter hinzu. Archiv: MvS Foto: Melanie van Schyndel