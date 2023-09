Reparieren statt wegwerfen Repair-Café Dormagen - ein Erfolgsmodell

„Wir sind der Meinung, dass wir in Dormagen kein zweites Repair-Café brauchen. Aber über einen zusätzlichen Tag im Monat kann man durchaus nachdenken“, sagt Projektleiter Heinz Schneider. Er betreut hauptamtlich das Repair-Café an der Bismarckstraße 54a in Nievenheim, das zu den Netzwerktreffen der Generation 55+ zählt. „Darüber hinaus bieten wir einen solchen Service auch vierteljährlich im Jugendhilfezentrum Raphaelshaus an.“ Gegründet wurde das Repair-Café im Juni 2015, nachdem Schneider und ein Kollege ein solches in Köln besucht hatten und sich das Modell auch für Dormagen vorstellen konnten. Seit nunmehr acht Jahren bieten die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Alter zwischen 50 und 80 Jahren ihre Hilfe an. Ob Haushaltsgeräte, Handys, Kinderspielzeug, Fahrräder oder die geliebte Kaffeemaschine - im Repair-Café gilt: Dinge möglichst lange nutzen und Kaputtes reparieren. Das spart Geld, schont Ressourcen und nicht zuletzt das Klima.