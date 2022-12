Ehejubiläum in Dormagen Diamant-Paar Griesenauer überwand alle Hindernisse

Renate und Anton Griesenauer aus Dormagen hatten am Sonntag Diamantene Hochzeit. Kennengelernt hatte sich das Paar 1960 bei Bayer in Dormagen. Anton Griesenauer war gerade aus Kärnten/Österreich nach Dormagen gekommen, um bei Bayer im Sportbereich tätig zu werden, Renate verschlug es als kölsches Mädchen „zum Bayer“ zum Arbeiten. Knapp zwei Jahre später war Renate mit ihrem ersten Sohn Thomas schwanger. „Plötzlich war meine Frau in anderen Umständen. Da blieb mir ja gar nichts anderes übrig, als sie mit ihren 17 ½ Jahren zu heiraten“, witzelt Anton Griesenauer. „An uns hat niemand geglaubt. Alle haben gesagt, wir würden nicht einmal die ersten zwölf Monate gemeinsam überstehen“, erzählt seine Frau.