Geschichte in Dormagen Reise in die Zeit der Römer

zumindest für diejenigen, die Interesse an Dormagens römischer Geschichte haben: Am Freitag, 9. August, findet ab 18 Uhr wieder eine kostenfreie Führung durch die Römerausstellung im Historischen Rathaus am Paul-Wierich-Platz statt. Bei dem Rundgang können die Teilnehmer in die Geschichte des einstigen Dormagener Reiterkastells eintauchen, das seit 2021 als Bestandteil des Niedergermanischen Limes zum UNESCO-Welterbe gehört. Die Ausrüstung und Ausbildung von Reiter und Pferd, aber auch das Alltagsleben im Kastell werden hier anschaulich erläutert. Teil der Römerführung, die die Untere Denkmalbehörde der Stadt Dormagen gemeinsam mit der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) anbietet, ist auch ein Besuch im Römerkeller an St. Michael. Dort steht das Leben der Zivilbevölkerung im Vordergrund –von Wohnen und Arbeiten über Bekleidung bis hin zu religiösen Kulten und den Begräbnisformen. Auch die Geschichte der römischen Militärziegelei auf dem Gelände des Freibads „Römertherme“ wird dargestellt. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden. Der Zugang zum Römerkeller ist nicht barrierefrei. Anmeldungen nimmt die Tourist-Info telefonisch unter 02133/257-647 oder per E-Mail an tourismus@swd-dormagen.de entgegen.