Schwimmbad in Dormagen : Wellness-Kur für die Römertherme

Dormagen Noch bis Ostermontag ist das Bad geschlossen. Zwei Wochen wird geputzt, geschraubt, geschuftet. Wir haben hinter die Kulissen geschaut.

Frank Kaldenpoth herrscht über zwei Millionen Liter Wasser. Nur heute nicht. Der Betriebsleiter der Römertherme hat den Stöpsel gezogen, unten im Technikraum. Nach einem Tag war das Schwimmbecken leer. Wasser gibt es heute trotzdem, aber nur ein paar Liter, vermischt mit Reinigungsmittel, es tropft von den weißen und blauen Kacheln. Kaldenpoth läuft durch das leere Becken, er hat das Kommando hier. Vorne bei den Leitern, die zu den Duschen führen, stehen Peter Simons und Herbert Maug, zwei Freiwillige, Kaldenpoth grüßt. In den Händen halten die Männer ihre Hochdruckreiniger. „Ich mach alles, für das mich der Frank einteilt“, sagt Simons, 61. Bei einem Druck von mehr als 100 bar rauscht das Wasser in die Fugen.

Zwei Wochen lang hat die Römertherme nun geschlossen. Erst am Ostermontag kann man hier wieder schwimmen, tauchen und plantschen. „Wir machen jedes Jahr einmal gründlich sauber“, sagt Kaldenpoth. „Das ist wichtig, weil wir im laufenden Betrieb nichts reinigen können, wegen dem Putzmittel. Das darf nicht ins Wasser“, so der 55-Jährige weiter. Die Römertherme ist eines von drei Freibädern in Deutschland, das durchgängig im Jahr geöffnet hat – bis auf 14 Tage vor den Osterferien. Jedes Jahr kommen 140.000 Gäste. Für die Säuberung sind die drei Becken – Schwimmerbecken, Trainingsbecken und Kinderplanschbecken – nun leer. Kaldenpoth hat viele freiwillige Helfer hergeholt, die meisten sind wie er Mitglied im TSV Dormagen. „Die Leute betteln mich förmlich an, dass sie hier mithelfen können“, sagt er und lacht.