Stadtentwicklung in Dormagen Regionalrat entscheidet über Zuckerfabrik

Der Weg ist vorgezeichnet: Nach vielen Jahren des Stillstands ist eine Lösung für das Areal der ehemaligen Zuckerfabrik in greifbarer Nähe. An der Europastraße will Grundstückseigentümerin Edeka zum einen ein Einkaufszentrum bauen, und zum anderen das restliche Gelände der Stadt veräußern, die wiederum dort das Areal in Richtung eines „Smart Industrial Campus“ und eines Innovationsparks entwickeln will. So weit, so gut. Aber offenbar verläuft diese Planung nicht ganz reibungslos: Am Freitag kommender Woche wird sich eine größere Delegation aus Vertretern des Regionalrates sowie der Bezirksregierung vor Ort das Gesamtprojekt von der Stadt vorstellen lassen. Denn es gibt durchaus Zweifel. Aber Bürgermeister Erik Lierenfeld beruhigt und spricht von einem „normalen Geschäft“.