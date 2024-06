Benefizkonzert in Dormagen Regenbogenschule feiert 125. Geburtstag

Am Freitag, 28. Juni, feiert die Regenbogenschule ihr 125-jähriges Bestehen mit einem Benefizkonzert mit den Bands Pink Flönz und Out of Noise. Beginn ist um 18 Uhr. Doch nicht nur damit punkten Schulleiter Thomas May und sein Kollegium: „Ein achtel Jahrtausend muss gefeiert werden und deshalb soll das Schulfest ein Fest für ganz Rheinfeld werden.“