Sichtbarkeit für die LSBTQ+-Gemeinschaft : Stadt Dormagen hängt Regenbogen-Banner am Rathaus auf

Dormagen Anlässlich des weltweiten „Pride Month“ im Juni setzt die Stadt Dormagen ein symbolisches Zeichen für die Rechte von Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierungen und Identitäten.

In Solidarität mit der LSBTQ+-Gemeinschaft hat Bürgermeister Erik Lierenfeld auf Initiative des Jugendlichen David Becker am Mittwoch, 16. Juni, ein Regenbogenbanner am Rathaus aufgehängt. Der Regenbogen ist das Symbol der LSBTQ+-Bewegung. Seine Farben stehen für die Diversität von Menschen.

Neben dem Banner werden in den Eingangsbereichen der Dormagener Rathäuser und Bürgerhäuser Regenbogen-Aufkleber angebracht. Auch über den „Pride Month“ hinaus will die Stadt das Thema Diversität weiter in den Mittelpunkt rücken. So wird es am 17. September einen Themenabend zu LSBTQ+ und Diversität für Jugendliche geben. Weitere Informationen sollen zeitnah veröffentlicht werden.