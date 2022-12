Comedian in Dormagen „Lars-Christmas-Show“ begeistert

Am Mittwochabend ist die Kulturhalle in Dormagen komplett ausverkauft. Grund dafür ist der Stand-up-Comedian Lars Redlich, der bereits zum vierten Mal in Dormagen auftritt. Diesmal hat er sich Unterstützung mitgebracht, Bijan Azadian begleitet Redlich am Piano bei seiner „Lars Christmas Tour“. ,,Mal ehrlich, wie oft haben wir Last Christmas von August bis heute schon gehört? Vier Minuten dauert der Song. 10.000 mal vier Minuten – so viel Zeit habt ihr gewollt oder nicht mit George Michael verbracht“, begrüßt Redlich die Dormagener, „heute Abend bekommt ihr Last Christmas endlich mal in einer neuen Version.“ Bayrisch, jamaikanisch, in einer Hiphop Version, in einer Mozart-Version und einer Rammstein-Version. Redlich holte musikalisch wirklich alles aus dem Song heraus. „Das Publikum in Dormagen ist unglaublich. Ich komme immer sehr gerne her. Die Zuschauer geben mir ein tolles Feedback. Anhand ihrer Reaktionen erkenne ich, ob ich meine Arbeit gut oder weniger gut mache“, schwärmt Redlich.