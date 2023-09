Ein 15 Jahre alter Realschüler aus Köln hat am vergangenen Montag in einer Chatgruppe eine Straftat angekündigt. Konkret soll der Schüler für Freitag, 29. September, einen Amoklauf in der Realschule Hackenbroich geplant haben. Darüber informiert die Polizei am Donnerstagmorgen.