CDU in Dormagen : „Raumnot der Grundschule verbessert sich nicht rasch“

Delhoven Überraschung in der letzten Sitzung des Hauptausschusses, als die CDU beim Thema „Standortverlegung und Neubau des Feuerwehrgerätehauses Delhoven“ dagegen stimmte.

Die CDU kritisiert Verwaltung und Bürgermeister: „Sie wollen gezielt den Eindruck vermitteln, dass neben den 36 Wohneinheiten, die neben dem Rewe-Markt errichtet werden, auch der Feuerwehrneubau greifbar ist und sich damit auch die Raumnot der Grundschule in Kürze verbessern wird. Das ist aber mitnichten der Fall.“ Das macht René Schneider, Sprecher der CDU in dem für das Gebäudemanagement und damit auch den Neubau zuständigen Eigenbetrieb, deutlich: „Die To-Do-Liste für den Hochbau ist ellenlang, seit Jahren sollen z. B. schon etliche Schulbauten angegangen oder auch die Feuerwache an der Kieler Straße bzw. das Feuerwehrgerätehaus in Stürzelberg für Millionenbeträge neugebaut werden. Konkret getan hat sich aber null Komma gar nichts.“

Es sei „unredlich“, den Menschen in Delhoven vorzugaukeln, dass an einer Lösung für den Ort gearbeitet werde, wenn das tatsächlich zeitnah nicht der Fall sei. „Wir haben für die nächste Sitzung des Betriebsausschusses Eigenbetrieb eine Prioritätenliste der Hochbauprojekte eingefordert, um so zumindest endlich etwas Transparenz in die städtischen Planungen zu bringen“, so Schneider.