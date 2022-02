Schule in Dormagen : Raummodule an Kästner- und Angerhausen-Schule sind fertig

Dormagen Lang ersehnt und endlich sind sie da: Die ersten Raummodule für fünf Grundschulen und eine Kindertagesstätte sind fertig und in Nutzung.

Bereits seit wenigen Wochen ist das Raummodul an der Erich-Kästner-Schule in Nutzung. Auch dieses Raummodul basiert auf einer Holzkonstruktion und steht ebenfalls dem Offenen Ganztag zur Verfügung. Lediglich die Außenarbeiten konnten wetterbedingt noch nicht erfolgen. Die ersten Eindrücke sind positiv, wie OGS-Leiterin Karin Dittmann berichtet: „Die neuen Räumlichkeiten sind sehr gut ausgestattet und haben entgegen der weit verbreiteten Annahme in keinerlei Weise etwas mit Containern zu tun.“ Schulleiterin Kathrin Deußen ergänzt: „Das Raummodul schafft mit seiner hohen Holzdecke eine tolle Raumatmosphäre. Die Kinder haben die Räumlichkeiten schnell für sich ‚erobert‘“.

Die Arbeiten an den Raummodulen für die Kita Farbenplanet in Rheinfeld, die Friedensschule in Nievenheim, die Tannenbusch-Schule in Delhoven sowie die Tannenbusch-Schule in Straberg dauern derzeit noch an. Ursprünglich war geplant, die Raummodule bereits zum Beginn des Schuljahres 2022 in Betrieb zu nehmen. Gründe für die verspäteten Lieferungen waren die aufgrund der Corona-Pandemie schwierige allgemeine Marktsituation, Corona-bedingte Personalausfälle sowie die extreme Materialknappheit von verschiedenen Baustoffen.