Gastronomie in Dormagen Im Ratskeller tut sich was

Dormagen · Wer in den vergangenen Tagen aufmerksam durch die Innenstadt geschlendert ist, hat es schon bemerkt. Im Ratskeller an der Kölner Straße tut sich was.

03.11.2023, 17:00 Uhr

Bald gibt es wieder Leben im Ratskeller und auch ein frisch gezapftes Bier. Foto: kiba