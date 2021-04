Übertragung auf Youtube : Küken aus Dormagen live beim Schlüpfen zusehen

Dormagen 17 Eier liegen in dem sogenannten „Schaubrüter“ von Bernd und Sabine Klophausen vom Rassegeflügel Zuchtverein Nievenheim. Noch bis zum 8. April um 22 Uhr können Zuschauer über Youtube mitverfolgen, wie aus ihnen Küken schlüpfen.

Der Grund dafür: Bernd und Sabine Klophausen haben in ihrem eigenen Keller kurzerhand eine Konstruktion aus zwei Werkzeugkästen, zwei Laptops und einer Webcam aufgebaut, um eine Übertragung des Schlüpf-Vorgangs über die Plattform Youtube zu ermöglichen. „Die Idee dazu ist uns schon im vergangenen Jahr gekommen. Normalerweise sind wir mit unserem Schaubrüter ja immer in Kindergärten und Schulen unterwegs, um dort den Kindern direkt zu zeigen, wie die Küken schlüpfen“, sagt Bernd Klophausen. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Termine jedoch abgesagt werden. Er und seine Frau hätten sich die Übertragungen darum als Alternative überlegt. Zunächst über Facebook. Das sei gut angekommen, sagt Bernd Klophausen. So gut, dass sie sich dazu entschlossen hätten, die Aktion in diesem Jahr auch auf Youtube zu wiederholen.

Bereits vom 16. bis zum 17. März gab es die erste Übertragung, die zweite startete nun am 7. April um 6 Uhr morgens. Noch bis zum 8. April um 22 Uhr soll sie laufen (www.rgzv-nievenheim.de). Der Termin wurde vorab festgelegt: An diesem Tag ist es genau 21 Tage her, dass die Eier in die Brutmaschine gelegt wurden – und 21 Tage braucht es auch in der Regel auch, bis sich das Küken im Ei entwickelt hat. Insgesamt 17 Eier liegen nun in dem Schaubrüter – bei einer Temperatur von 37,8 Grad Celsius. Vom ersten Picken bis zum Schlupf dauere es dann etwa 24 Stunden. „Wir wollen mit der Aktion vor allem ein bisschen Freude in diese Zeit bringen, aber die Übertragung eignet sich zum Beispiel auch wunderbar für den Unterricht zuhause“, sagt Klophausen.