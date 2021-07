Neues Tonstudio in Dormagen : Raphaelshaus baut das musikalische Angebot aus

Neues Tonstudio in Dormagen

Die Bürgerstiftung unterstützt das Raphaelshaus in Dormagen. Foto: Bürgerstiftung/Detlef Buxmann

Dormagen Das Raphaelshaus konnte durch eine Förderung das musikalische Angebot ausbauen. Mehrere Überraschungen warten nun auf die Kinder und Jugendlichen.

Der Raphaelshaus-Chor ist eines der beliebtesten Angebote des Jugendhilfezentrums. Beliebt nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen des Raphaelshaus, sondern auch bei jenen, die den musikalischen Kreationen der Musiker lauschen dürfen. Immer mehr Messen, Veranstaltungen und Konzerte im Stadtgebiet wurden in den vergangenen Jahren besucht. Durch die Unterstützung der Bürgestiftung Dormagen kann das Programm nun auch weiterhin angeboten und sogar erweitert werden.

Es konnte ein Musikraum mit einem kleinen Tonstudio eingerichtet werden und auch das Angebot im Nachmittagsbereich wurde ausgebaut. Die finanzielle Unterstützung der musikalischen Angebots durch einen anderen Unterstützer endete in diesem Jahr. „Für die Kinder und Jugendlichen des Raphaelshauses war der Anruf von Martin Voigt von der Bürgerstiftung Dormagen ein Glücksgriff“, erklärt Marco Gillrath, Leiter des Raphaelshauses. Mit der Unterstützung der Bürgerstiftung kann das für die Jungen und Mädchen so wichtige Angebot weitergeführt werden.

Nach den Sommerferien erhält Chorleiter Horst Herbertz Unterstützung. Bei „Beat your Stress“ entwickelt Sebastian Schlömer mit den Kindern und Jugendlichen im Nachmittagsbereich eigene Musikstücke mit Djembe, Cajon oder Conga. „Ich bin froh, dass wir beide als Honorarkräfte im Raphaelshaus haben. Beide besitzen neben einer hohen Fachlichkeit eine brillante Art, mit den Jungen und Mädchen zu arbeiten“, so Gillrath. Darüber hinaus sind weitere Projekte in Planung, nach den Sommerferien wird der Chor wieder mit den Proben beginnen, die vorher aufgrund der Corona-Pandemie nur eingeschränkt stattfinden durften.