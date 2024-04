Bürgerstiftung Dormagen Wiederwahl von Ramona Klein zur Vorsitzenden

Erst im März hatte der Stiftungsrat der Bürgerstiftung Dormagen Ramona Klein, Hans-Jürgen Peters, Dirk Rosellen und Wiljo Wimmer für weitere vier Jahre in den Vorstand der Bürgerstiftung gewählt. Komplettiert wird der Vorstand durch Peter-Olaf Hoffmann, dessen Amtszeit in diesem Jahr turnusgemäß nicht endete und der daher nicht zur Wahl stand. Nun hat der Vorstand in seiner ersten Sitzung nach der Wiederwahl über seinen Vorsitz entschieden. Die anwesenden Mitglieder wählten die bisherige Vorsitzende Ramona Klein einstimmig wieder zur Vorsitzenden und Dirk Rosellen ebenfalls einstimmig zu ihrem Stellvertreter.