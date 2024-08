Schützenfest in Dormagen Ralf Metzen ist neuer König von Stürzelberg

Ralf und Rita Metzen sind das neue Königspaar der St. Aloysius-Bruderschaft. Dabei sah es zunächst gar nicht danach aus. Denn zum Königsvogelschießen am vergangenen Montagnachmittag gab es keinen einzigen Bewerber. „Wir haben die Meldefrist bis Montagabend 22 Uhr verlängert“, erklärt Rudolf Smit, Geschäftsführer der St. Aloysius-Bruderschaft. Sollte sich doch noch ein Schütze melden, fände das Schießen am Dienstagmorgen um 10 Uhr auf dem Schießstand statt.“ Und so kam es auch. Der 63-jährige Rentner der „Jode Jongen“ hatte doch noch seinen Hut gestern Abend in den Ring geworfen. Da er somit der einzige Bewerber am Dienstagmorgen war, fiel der Wettkampf entsprechend kurz aus. An seiner Seite wird Königin Rita die Bruderschaft repräsentieren.