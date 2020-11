Straßenverkehr in Dormagen : Radweg ist wieder komplett

Straßenverkehr in Dormagen

Dormagen Der Dormagener Holger Hopp hatte auf eine Gefahrenstelle an der B 9 hingewiesen. nac arbeiten imBereich der Einmündung der Zonser Straße fehlte dort die rote Markierung des Radwegs. Laut evd ist der Fahrradweg nun wiederhergestellt.

Der Fahrradweg entlang der Bundesstraße 9 ist im Bereich der Einmündung Zonser Straße wiederhergestellt. Das teilte am Mittwoch die Energieversorgung Dormagen mit. Im vergangenen Monat hatte der Dormagener Holger Hopp auf eine seiner Ansicht nach gefährliche Stelle hingewiesen, er sah dringend Handlungsbedarf.

Wegen Bauarbeiten des Energieversorgers evd am Wasser- und Stromversorgungsnetzwerk war die Straßeneinmündung mehrere Wochen gesperrt gewesen. Nach Abschluss der Bauarbeiten kritisierte Holger Hopp, dass im Zuge der Baumaßnahme die rote Markierung des Radwegs nicht erneuert worden sei. Eine Folge, wie er schildert: Autofahrer, die von der Zonser Straße auf die Bundesstraße 9 (Krefelder Straße) abbiegen wollten, würden an der Straßeneinmündung so weit vorfahren „dass ein Unfall nur eine Frage der Zeit ist“, berichtete Holger Hopp.