Nach Fahrraddiebstählen in Dormagen : Unteres Deck der Radstation bleibt weiter gesperrt

Dormagen Die rätselhaften Diebstähle in der Fahrradstation am Bahnhof, die sich Mitte September ereigneten, haben sich nicht fortgesetzt.

„Wir haben das obere Parkhausdeck soweit sicher gemacht, dass nichts passieren kann“, sagt Jünger. Das untere Parkdeck, wo sich alle vier Fahrraddiebstähle ereigneten, kann derzeit nicht genutzt werden. „Wir sind mit Technikern dabei und wollen das Parkdeck sicherer machen. So lange bleibt es gesperrt“, kündigt Jünger an.

In der 2014 eröffneten Radstation der Caritas gibt es 360 Stellplätze für Fahrräder. Genutzt wird die Radstation insbesondere von Pendlern, die mit dem Zug zur Arbeit in den benachbarten Großstädten fahren. Wer sein Rad in der Station unterstellen möchte, kann ein Monats- aber auch ein Jahresticket für 70 Euro kaufen. Mit der Einlasskarte für die Radstation haben die Mieter dann unabhängig von deren Öffnungszeiten an jedem Tag des Jahres freien Zugang zu den gesicherten Bereichen.