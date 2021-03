Unfall in Dormagen : Radfahrerin schwer verletzt

(Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Ückerath Bei einem Verkehrsunfall in Ückerath ist am Mittwoch eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Rettungskräfte brachten die 25-Jährige in ein Krankenhaus.

