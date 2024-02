Zusammenstoß mit Auto in Dormagen-Nievenheim Radfahrer bei Unfall am Kreisverkehr schwer verletzt

Wie die Polizei am Mittwoch meldete, ereignete sich der Unfall gegen 8 Uhr. Eine 71-jährige Frau aus Dormagen soll zuvor mit ihrem Auto den Straberger Weg in Richtung Neusser Straße befahren haben. Unmittelbar vor dem Einfahren in den Kreisverkehr soll es dann zu einer Kollision mit dem 51 Jahre alten Dormagener gekommen sein, der mit seinem Rad den Straberger Weg über einen markierten Fahrradweg überquerte.