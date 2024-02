Gewinner in Dormagen Rachel-Carson-Schule erhält Digital Newcomer-Preis

An der Schule gibt es eine Gruppe von Medienscouts und Technikhelfern, die andere Schülerinnen und Schüler als auch Lehrerinnen und Lehrer beim digitalen Arbeiten und möglichen Problemen unterstützen. „Der Erfolg zeigt sich in digital kompetenten Schülerinnen und Schülern, welche nicht nur die Schulprojekte mit Spaß und Freude meistern, sondern gleichzeitig fit für die digitale Arbeitswelt gemacht werden“, so das Unternehmen.