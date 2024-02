Rachel-Carson-Schule in Dormagen Erster Platz für digitales Konzept

„Mit der Rachel-Carson-Schule haben wir in Dormagen eine äußerst moderne und technisch herausragende Schule geschaffen, die mit der Zeit geht“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. „Diese Auszeichnung ist eine schöne Bestätigung unseres Konzeptes.“ Die Rachel-Carson-Schule kooperiert zudem mit allen weiterführenden Schulen Dormagens in einem gemeinsamen Netzwerk. Ergebnis davon sind gemeinsame regelmäßige Fortbildungen und Elterninformationsabende zum Thema Digitalisierung. Diese wurden durch das Organisationsteam um die stellvertretende Schulleiterin, Andrea Leven, sowie Lutz Strecha und Elizabeth Klein unterstützt. Dabei wurden verschiedene Workshops von Kolleginnen und Kollegen der unterschiedlichen Schulen angeboten. Darüber hinaus gibt es eine Gruppe von Medien-scouts und Technikhelferinnen und Technikhelfern an der Rachel-Carson-Schule, die andere Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte beim digitalen Arbeiten und möglichen technischen Problemen unterstützen.