Textilkunst in Dormagen : Quilts in Zons erzählen auch Zeitgeschichte(n)

Zons Die im Kreismuseum Zons bei der 8. Quilt-Triennale ausgestellten 50 Textilien aus 18 Nationen sind viel mehr als nur „Steppdecken“.

Eine ganze Reihe der Quilt-Künstler hat sich bei seinen Kreationen mit aktuellen Entwicklungen und Geschehnissen beschäftigt, mitunter erfüllt der Quilt die Funktion einer politischen Kommentierung. Das ist bei Ursula Bierbaumer-Bohles Werk „Freiheit, Gleichheit, Solidarität“ der Fall. In Anlehnung an die „Black-Lives-Matter“-Bewegung, die sich gegen Rassendiskriminierung wendet, hat die Österreicherin den Schriftzug „All Lives matter“ in ihren Quilt eingearbeitet. Stark vertreten sind Exponate zu Corona. Gisela Hafers Quilt „Pandemietagebuch“ besteht aus 49 Quadraten, in die sie Mund-Nase-Masken mit Hilfe von Kreuzstichen eingearbeitet hat. Oder Monika Sebert mit „Beziehungen 2“. Sie hat das eingeschränkte Zusammensein während der Corona-Krise verarbeitet.