Vergaberichtlinien in Dormagen Punkte statt viel Geld beim Grundstückskauf

Mancher, der nicht zum Zuge kam, wird sich noch daran erinnern: Als vor zwei Jahren 19 städtische Baugrundstücke an der Schulstraße in Stürzelberg im Rahmen des Bieterverfahrens verkauft wurden, sorgte eine Horrorzahl für Aufsehen: Für 904 Euro pro Quadratmeter ging ein Grundstück weg. Das ist Vergangenheit und hat keine Zukunft, denn der Hauptausschuss am 6. Juni und der Stadtrat abschließend am 15. Juni werden eine Modifizierung der Vergaberichtlinien beschließen. Damit haben auch Bürger eine Chance, ein städtisches Grundstück zu erwerben, die nicht zu den Top-Verdienern gehören. Allerdings müssen sie fleißig Punkte sammeln.