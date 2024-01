Brauchtum in Dormagen Stürzelberger Jecken lassen es bei ihrer Prunksitzung krachen

„Ich bin so aufgeregt. Wir gehen gleich als erstes auf die Bühne – und ich hoffe, dass ich nicht stolpere“, sagte Jungfrau Samantha etwas nervös vor dem großen Einzug hinter der Bühne. In dieser Session gibt es in Stürzelberg kein klassisches Prinzenpaar, dafür aber ein Kinder-Dreigestirn: Prinz Fynn Luca (Lüdenbach), Jungfrau Samantha (Frotz) und Bäuerin Carla Marie (Hintzen) regieren bis Aschermittwoch das jecke Völkchen am Rhein.