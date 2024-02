Dormagens Partnerstadt Projekte mit Chipata in Sambia kommen voran

Am 21. Oktober 2022 begann die Stadt Dormagen auf Beschluss des Stadtrates eine Städtepartnerschaft mit der afrikanischen Provinzhauptstadt Chipata in Sambia. Im April des vergangenen Jahres weilte eine Delegation aus Chipata rund eine Woche in Dormagen. Dabei war vereinbart worden, dass die beiden Städte in Zukunft vor allem auf vier Feldern zusammenarbeiten wollen: Energiegewinnung, Entwässerung, Wissenstransfer und Wiederaufforstung. Seitdem sind mehrere Kooperationsprojekte angestoßen worden, wie die Stadt jetzt mitteilt.