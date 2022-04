Büro in Dormagen : Projekt „Energiequartier Horrem“ ist beendet

Horrem Seit März 2019 hat das „Energiequartier Horrem“ an einer klimagerechten Stadtteilentwicklung gearbeitet. Jetzt ist es geschlossen worden.

Gemeinsam mit den Projektpartnern, der energieversorgung dormagen und der Baugenossenschaft Dormagen sowie den Bürgerinnen und Bürgern wurden in den vergangenen drei Jahren viele Projekte angestoßen, zahlreiche Veranstaltungen organisiert und Energieberatungen durchgeführt. Die Verbraucherzentrale NRW hat das Projekt in dieser Zeit zusätzlich unterstützt. Zum 31. März endet das auf drei Jahre angelegte Projekt „Energiequartier Horrem“ wie geplant. Das Sanierungsbüro an der Heinrich-Meising-Straße 1 wird geschlossen.

„Wir sind stolz, was wir in den vergangenen drei Jahren bewegt und auf die Beine gestellt haben. Daran wird deutlich, wie groß das Interesse an Themen wie Klimaschutz und erneuerbare Energien ist“, sagt Klimaschutzmanagerin Lena van der Kamp. So wurden unter anderem regelmäßige Informationsveranstaltungen über Themen rund um den Klimaschutz, erneuerbare Energien und E-Mobilität durchgeführt, bei denen sich 342 interessierte Bürger informiert haben. Auch wurde eine Thermografie-Aktion veranstaltet, bei der Hauseigentümer in Horrem eine Thermografie-Aufnahme plus Beratung gewinnen konnten. Zudem haben die Mitarbeiter des Energiequartiers auch den Nachwuchs für den Themenkomplex sensibilisiert – etwa mit der Bastelaktion von Bienenhotels an der Christoph-Rensing-Schule. Auch wenn das Projekt nun ausgelaufen ist, die Förderung des Klimaschutzes in Dormagen und das Engagement der Projektpartner gehen weiter.