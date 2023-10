Jugendhilfezentrum in Dormagen Profis führen außergewöhnliche Tänze im Raphaelshaus auf

Nayoung Kim, Sara Valenti und Alexander López Guerra tanzen zum Ende dieses Jahres in New York und weiteren amerikanischen Städten „Das Frühlingsopfer“ in einer Neuinszenierung der Choreografie von Pina Bausch. Die 2009 verstorbene Ballettdirektorin ist Kult und hat das Tanztheater neu erfunden. Die sensationellen Tanzabende im Raphaelshaus kamen durch die Freundschaft von Stephan Brinkmann, Professor an der Folkwang Universität der Künste in Essen und bis 2003 noch Tänzer unter Pina Bausch, mit Sascha Bragard, Lehrer im Jugendhilfezentrum, zustande. Beide waren natürlich Besucher der Premierenpartie, aber auch etliche Fans von Balletttanz waren bei diesem Event, so auch die japanische Tänzerin Shoko Oko.