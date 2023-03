Walddorf in Dormagen Probleme mit der Nahversorgung - Strabergerin fordert Unterstützung

Zu den Dormagener Ortsteilen mit vielen engagierten Einwohnern und einer weitgehend intakten Dorfgemeinschaft gehört eindeutig Straberg. Das zeigt sich im Karneval ebenso wie beim Sport, aber auch immer wieder ganz besonders bei dem, was die Walddörfler seit Jahren beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf die Beine stellen. Erst im vergangenen Mai triumphierten sie beim Kreiswettbewerb, auf Landesebene gab es zuletzt eine Bronzeplakette. Zu denjenigen, denen Straberg ganz besonders am Herzen liegt und die sich vielfach um ihren Heimatort kümmert, zählt Margret Steiner, die alle nur „Maggy“ nennen. Und „Maggy“ macht sich Sorgen. Konkret: um die Nahversorgung im Walddorf. Deshalb hat sie sich jetzt mit einem Brief, der unserer Redaktion vorliegt, an Bürgermeister Erik Lierenfeld gewandt und um Unterstützung seitens der Stadt gebeten.