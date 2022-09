Stadt Dormagen lehnt ab : Kein virtueller Austausch mit Partnerstädten

Dormagen Bündnis 90/Die Grünen sehen ein Webcam-Portal als digitale Brücke zwischen den Partnerstädten. Die Stadt heißt die Idee gut, ist jedoch dagegen.

Das Jahr 2022 steht in Dormagen ganz im Zeichen kultureller Verbindungen: Die Stadt Dormagen unterhält offizielle Partnerschaften zu Kiryat Ono in Israel, St. André in Frankreich und Toro in Spanien, erst in der vergangenen Woche wurde außerdem eine Städtepartnerschaft mit Chipata in Sambia beschlossen. Um diese Beziehungen zu festigen und noch sichtbarer zu machen, schlugen Bündnis 90/Die Grünen eine Art „digitale Brücke“ zwischen den Städten vor. Die Idee dahinter sind Webcam-Portale in den jeweiligen Innenstädten, die eine visuelle Begegnung möglich machen. Als Beispiel für solche „zukunftsweisenden Möglichkeiten“ nennt die Fraktion das digitale Portal, welches die Städte Vilnius und Lublin verbindet. „Vergleichbares wünschen wir uns für Dormagen“, heißt es.