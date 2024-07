Zeugen gesucht in Dormagen Mehrere Mülleimer im Beethovenpark angezündet

Bereits am vergangenen Freitag wurden mehrere Abfalleimer im Beethovenpark in Brand gesetzt, wie die Polizei heute mitteilte. Gegen 19:45 Uhr wurde nach ersten Erkenntnissen auch ein Stabgitterzaun eines angrenzenden Grundstücks durch Feuer beschädigt. Bereits um 16 Uhr hatten zwei Abfalleimer in Nähe zur Haberlandstraße gebrannt.