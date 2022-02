Polizei sucht Zeugen : Prügelei am Bahnhof in Dormagen

Dormagen Vier junge Männer schlugen am Karnevalssamstag am Bahnhof in Dormagen auf einen 13-jährigen Jungen ein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Samstag, 26. Februar, gegen 18.30 Uhr, mussten Polizeibeamte in einen gewaltsamen Streit zwischen Jugendlichen am Bahnhof in Dormagen eingreifen. Am Bahnhofsvorplatz an der Knechtstedener Straße trafen die Beamten drei Minderjährige an. Unter ihnen befand sich auch ein 13-Jähriger, der angab, von vier männlichen Personen zunächst nach Zigaretten gefragt worden zu sein. Zu diesem Zeitpunkt habe er auf einer Bank vor den Treppen der Bahnhofsunterführung gesessen. Da er die Frage nach den Zigaretten verneinte, entfernte sich die Gruppe zunächst, sei dann jedoch wieder erschienen und habe ihn beleidigt. Im Zuge der Streitereien sei es dann auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der der 13-Jährige geschlagen und getreten worden sein soll. Die vier Unbekannten entfernten sich anschließend in Richtung Willy-Brandt-Platz.