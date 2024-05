Zeugen in Dormagen gesucht Zusammenstoß zweier Radfahrer

Weil eine 51-jährige Frau am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf dem Sandweg in Gohr mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammenstieß, sucht die Polizei jetzt nach diesem. Die Dormagenerin war mit ihrem Pedelec auf dem Sandweg im Bereich Knechtstedener Busch unterwegs, als ihr in einer Kurve ein männlicher Radfahrer, etwa 50 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, kräftige Statur, bekleidet mit einer schwarzen Radlerhose und einem blauen Sporthemd, entgegenkam. Nach ersten Erkenntnissen kam es zum Zusammenstoß, wobei die Frau stürzte. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der bislang unbekannte Mann. Die Frau erlitt leichte Verletzungen an der Hand und am Oberschenkel.