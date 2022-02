Suche mit Hund und Hubschauber : Polizei sucht vermissten Senior

Dormagen Die Polizei sucht seit Montagabend nach einem 69-jährigen Mann, der vermisst gemeldet worden war. Es besteht Anlass zur Sorge, dass sich der Senior aufgrund krankhafter Ursache orientierungslos und in hilfloser Lage befinden könnte.

(NGZ) Er verließ am Montag gegen 16 Uhr seine Wohnanschrift an der Schulstraße in Stürzelberg, um zu einem Supermarkt „Am Weißen Stein“ zu gehen. Er kehrte seitdem nicht nach Hause zurück. Es besteht Anlass zur Sorge, dass sich der Senior aufgrund krankhafter Ursache orientierungslos und in hilfloser Lage befinden könnte. Der eher kleingewachsene und kräftig gebaute Mann hat einen Drei-Tage-Bart, trägt mutmaßlich eine „Russenmütze“, eine graue Hose, schwarze halbhohe Stiefel und eine schwarze Jacke. Eine Fahndung der Polizei, unter anderem mit Hubschrauber und Spürhund, war bisher erfolglos. Hinweise an die Polizei unter 02131 3000.