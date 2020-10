Möglicher Aufenthalt in Berlin : Polizei sucht vermissten Jugendlichen aus Dormagen

Dormagen/Berlin Vor einer Woche hat der 15-jährige Florian L. seine Wohnanschrift in Dormagen verlassen. Die Kripo geht dem Verdacht nach, dass er sich in Berlin aufhalten könnte.

Der 15-jährige Vermisste, Florian L. verließ am Mittwoch, 21. Oktober, seine Wohnanschrift an der Krefelder Straße in Dormagen mit zunächst unbekanntem Ziel. Er hielt sich nach ersten Erkenntnissen zu diesem Zeitpunkt in Begleitung eines Freundes auf, der am 23.10. von Beamten der Bundespolizei am Bahnhof in Berlin (Gesundbrunnen) aufgegriffen werden konnte. Entsprechend geht die ermittelnde Kripo in Dormagen dem Verdacht nach, dass sich der vermisste 15-Jährige nach wie vor in Berlin aufhalten könnte.