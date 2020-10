Kriminalität in Dormagen : Polizei sucht vermeintliche Serientäter von Tankstellen-Überfällen

Dormagen Die Täter, die in der Nacht zu Montag die Tankstelle Nievenheim-West an der Autobahn 57 überfallen haben, sind offenbar NRW-weit aktiv.

Denn die Polizei in Gütersloh hat eine Fahndung nach zwei Männern veröffentlicht, von denen sie annimmt, dass sie für mehrere Überfälle in Frage kommen. So sollen sie am frühen Freitagmorgen, 9. Oktober, unter Vorhalt einer Schusswaffe einen Raub auf die Tankstelle der Raststätte Nord an der Autobahn A2 (Brockweg) im Bereich Gütersloh begangen haben.