Zeugen gesucht in Dormagen Raubüberfall auf Zonser Tankstelle

Am Mittwochabend überfielen zwei unbekannte Täter eine Tankstelle in Zons. Um 21.09 Uhr betraten die maskierten Personen den Verkaufsraum der Tankstelle. Während einer der beiden den Angestellten mit einer Waffe bedrohte, griff der andere Täter in die Kasse und entwendete Bargeld in unbekannter Höhe. Die Räuber flüchteten mit einem Motorroller, der an der Bundesstraße 9 abgestellt war. Die Personen werden wie folgt beschrieben: männlich, sprachen Deutsch mit Akzent, einer trug eine helle Jacke, der andere hatte dunkle Oberbekleidung an, bei der Waffe soll es sich um eine silberne Pistole gehandelt haben.