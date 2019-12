Einbruch in Dormagen : Kriminalpolizei fahndet nach Einbrecher

Einbruch in Dormagen

Gohr Ein Einfamilienhaus am Nelkenweg wurde am Mittwoch, 4. Dezember, zum Ziel von Einbrechern. Das teilt die Polizei mit. Gegen 18.45 Uhr beobachtete ein Nachbar, wie eine dunkel gekleidete Person flüchten.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Täter erfolglos versucht, durch ein Fenster in das Haus einzudringen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer am genannten Ort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.