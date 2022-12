Versuchtes Tötungsdelikt Schüsse in Dormagen - Polizei stürmt Wohnung

Am Abend des 7. Dezember wurden in Dormagen gegen 17.50 Uhr an der Kruppstraße mehrere Schüsse abgefeuert. Ein bis dahin Unbekannter hatte auf drei Personen in einem Auto geschossen. Der mutmaßliche Schütze und die Geschädigten waren einander bekannt, die Hintergründe der Tat sind bislang allerdings unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, so in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.