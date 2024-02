Fahndungserfolg in Dormagen Polizei schnappt Täter nach Tankstellenüberfall

Am vergangenen Donnerstag gegen 19.30 Uhr rückte die Polizei in Dormagen zu einer Tankstelle an der Hamburger Straße aus. Dort hatte eine männliche Person den Verkaufsraum betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe der Tageseinnahmen gefordert. Mit der Beute flüchtete die Person anschließend zu Fuß vom Tatort. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnte der Räuber auf der Knechtstedener Straße angetroffen und vorläufig festgenommen werden.