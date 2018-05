Dormagen: Polizei stellt Ladendiebe nach Flucht

Flucht in Dormagen

Dormagen Die Polizei hat zwei Diebe geschnappt, die in Dormagen Waren aus einem Discounter mitgehen ließen. Eine Angestellte hatte sofort die Verfolgung aufgenommen.

Am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr verließen zwei bis dato Unbekannte einen Discounter an der Straße "Am weißen Stein". Einer der beiden trug einen vollen Rucksack mit Waren aus dem Laden, ohne diese jedoch bezahlt zu haben.