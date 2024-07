Kriminalität in Dormagen Polizei schnappt Rathaus-Einbrecher

Ein Sicherheitssystem hat dazu geführt, dass in der Nacht zu Freitag ein Mann vorläufig festgenommen werden konnte, der in Dormagens Historisches Rathaus eingebrochen war. Gegen 2.30 Uhr war die Polizei zu dem Gebäude am Paul-Wierich-Platz ausgerückt, weil dort Alarm ausgelöst worden war. Die Beamten kamen genau zum richtigen Zeitpunkt. Vor Ort stießen sie auf ein offenstehendes Fenster. Aus diesem Fenster kletterte kurze Zeit später ein 35-jähriger Mann. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. In dem Rucksack, den er dabei hatte, fanden die Polizisten Lebensmittel, die der Deutsch-Libanese nach ersten Erkenntnissen aus dem Rathaus entwendet hatte. Neben einer Fernbedienung und Computermaus hatte der Tatverdächtige auch einen Spachtel dabei, den die Beamten als Tatwerkzeug sicherstellten. Die Nahrungsmittel sowie die elektronischen Geräte, die ebenfalls aus dem Rathaus stammten, wurden vor Ort an einen Mitarbeiter der Stadt Dormagen übergeben.