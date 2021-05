Tierischer Einsatz in Dormagen : Polizei rettet Entenküken aus Gully

Zu einem tierischen Einsatz wurde die Polizei am Sonntag gerufen: Weil fünf Entenküken in einen Gully gefallen sind, starteten die Beamten eine Rettungsaktion.

Eine Anwohnerin im Dormagener Stadtteil Gohr rief am Sonntag die Polizei, da an der Straße "In der Lüh" eine aufgeregte Ente hin und her lief. Das teilt die Polizei mit.