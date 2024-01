Einsatz in Dormagen Polizei nimmt mutmaßliche Cannabiszüchter fest

Am Mittwochnachmittag ist der Polizei in Dormagen ein Coup gelungen: In einer Halle an der Düsseldorfer Straße wurden gegen 16 Uhr zwei 31 und 40 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen und mehr als 1000 Cannabispflanzen sichergestellt. Das teilt die Kreispolizeibehörde mit. Mitarbeitern des Vermieters der Halle war zuvor ein merkwürdiger Geruch aufgefallen. Vorausahnend, dass es sich bei der Ursache möglicherweise um Rauschgift handeln könnte, hatten sie die Polizei informiert. Als Beamte die Halle umstellten, versuchten die 31 und 40 Jahre alten Männer noch zu fliehen, konnten aber vor Ort von den Einsatzkräften gestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei waren sie für die Hege und Pflege der Hanfpflanzen verantwortlich.