Polizei in Dormagen 17-Jähriger überfällt Schnellrestaurant mit Waffe

In der Nacht von Sonntag auf Montag konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. Dieser hatte versucht, einen Raub zu begehen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei betrat ein Mann gegen 1.40 Uhr ein Schnellrestaurant in der Lübecker Straße Einkaufspark TopWest. Er bedrohte die Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe, forderte die Herausgabe von Bargeld und flüchtete anschließend ohne Bargeld zu Fuß in Richtung Kieler Straße.