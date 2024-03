Unfälle in Dormagen Zwei Radfahrer schwer verletzt

Eine 63-jährige Dormagenerin befuhr am vergangenen Freitagmorgen mit ihrem Pkw die Haberlandstraße in Richtung Bahnhofstraße. Bei Grün bog sie nach rechts in die Bahnhofstraße ab. Dabei übersah sie offenbar eine 65-jährige Radfahrerin aus Dormagen. Diese wollte zu diesem Zeitpunkt die Bahnhofstraße in Richtung der Straße An der Langerfuhr auf dem Radweg überqueren. Auch für sie zeigte die Ampel Grünlicht. Beim Abbiegen wurde die 65-Jährige von der Motorhaube des Pkw der 63-Jährigen erfasst und schwer verletzt. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.