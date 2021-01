Möglicher Aufenthaltsort in Duisburg : Polizei hat vermisste 12-Jährige aus Dormagen gefunden

Dormagen Die Polizei hat eine vermisste 12-Jährige wohlbehalten gefunden. Das Mädchen hatte am Montag, 28. Dezember, unerlaubt ihre Wohnanschrift in Dormagen verlassen.

Die seit Montag Mittag vermisste 12-jährige konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wohbehalten durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Sie wurde auf die Polizeiwache in Dormagen gebracht und dort in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.Die Minderjährige hatte ohne das Einverständnis der Erziehungsberechtigten am Montag, 28. Dezember, gegen 13 Uhr, ihre Wohnanschrift an der Zonser Straße in Dormagen verlassen. Das hatte die Polizei mitgeteilt. Es gab Hinweise, dass sie sich in Duisburg bei Bekannten aufhalten könnte.