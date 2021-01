29-Jährige aus Dormagen : Polizei fahndet nach vermisster Natascha M.

Dormagen Die 29-jährige Natascha M. wird vermisst. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Frau in hilfloser Lage befindet, fahndet die Kripo aufgrund bereits vorliegender Hinweise zu möglichen Aufenthaltsorten in Neuss, Dormagen, Düsseldorf, Wuppertal und Hagen.

Seit Mittwoch wird eine junge Dormagenerin vermisst, die morgens gegen 6:30 Uhr ihre Anschrift in Dormagen-Hackenbroich verlassen hat, um sich vermutlich zu ihrer Arbeitsstätte nach Neuss (Sperberweg) zu begeben.Das berichtet die Polizei. Hinweise deuten darauf, dass sie sich von dort aus gegen 16 Uhr vermutlich in die Neusser Innenstadt begab und in Richtung Bahnhof ging. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte sie dort einen Zug in Richtung Düsseldorf und anschließend weiter nach Wuppertal beziehungsweise Hagen genommen haben.